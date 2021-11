Nintendo pensa in grande per il futuro: presto investimenti in ambito gaming e non solo

Come emerso dagli ultimi risultati finanziari di Nintendo, sono state distribuite oltre 92 milioni di Switch, con vendite software pari a 680 milioni. Numeri con grande probabilità destinati ad aumentare ulteriormente in futuro con il recente debutto di Nintendo Switch OLED.

Per la casa di Kyoto i risultati complessivi raggiunti finora sono ritenuti così soddisfacente da essere andati oltre ogni aspettativa, motivo per cui si intende adesso investire forte anche su altre aree in modo da cavalcare l'onda del successo ottenuto con la console ibrida. La Grande N punta ad esempio ad espandere lo sviluppo interno di nuovi giochi, potenziando i propri studi con investimenti fino a un massimo di 100 miliardi di yen. Altri 50 miliardi verrebbero invece utilizzati per potenziare i servizi esterni ma comunque collegati al gaming, quali ad esempio parchi a tema, store ufficiale e visual content di vario genere.

Altro obiettivo che Nintendo si pone è di mantenere ed espandere i rapporti sia con i consumatori, sia con nuove realtà stringendo ulteriori partnership; in programma anche la costruzione di nuove infrastrutture per una spesa totale massima di 300 miliardi di yen. Nintendo intende quindi fare le cose in grande per il prossimo futuro, in modo da garantire servizi e produzioni sempre più soddisfacenti per i fan.

Nel frattempo il presidente Furukawa ha rivelato quando esce la prossima console Nintendo, svelando una data piuttosto particolare.