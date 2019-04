Nintendo pensa alla Next-Gen: nuovi rumor su Switch Mini e PRO in un video

Secondo alcuni rumor provenienti dal quotidiano giapponese Nikkei e dal Wall Street Journal, Nintendo sarebbe al lavoro su due nuovi modelli di Switch: uno Mini/Lite in uscita alla fine del 2019 e una versione PRO più potente pensata come una vera e propria piattaforma Next-Gen.

Non è la prima volta che si sente parlare di nuove versioni della console da affiancare al modello attuale di Nintendo Switch: di una versione più economica di Switch si vocifera ormai da un bel po' di tempo, anche se si è sempre parlato di un modello incentrato sull'utilizzo in modalità portatile, pensato per sostituire la famiglia 3DS. Stando alle ultime voci invece, sarà comunque possibile collegarlo alla TV attraverso una dock station, proprio come avviene adesso.

Ma le voci più interessanti sono senza dubbio quelle che riguardano Nintendo Switch Pro: si pensava ad un aggiornamento pensato per accontentare i giocatori più esigenti in fatto di grafica e potenza, un modello di Switch più performante insomma. Ma potrebbe esserci dell'altro dietro, e le cose si farebbero ben più interessanti. E se anche Nintendo si stesse già preparando alla next-gen? Con Sony e Microsoft in prima linea per presentare le loro nuove console presumibilmente in uscita nel 2020, può Nintendo rimanere indietro?

