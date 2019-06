Nintendo sta pensando allo streaming, ma per il momento non lo adotterà

Già dopo la prima presentazione di Google Stadia, il mondo aveva cominciato a capire che il futuro del gaming sarebbe potuto essere lo streaming, e l'industria videoludica sembra andare sempre più verso quella direzione. Microsoft con xCloud, Sony con PlayStation Now, perfino Ubisoft con Uplay+.

E Nintendo? La casa di Kyoto ha sempre viaggiato alla propria velocità, senza tener quasi mai conto di quello che facevano i competitor, e questa strategia si è spesso rivelata vincente. E sembra che anche stavolta i piani della Grande N siano simili. Ne ha parlato Charlie Scibetta, di Nintendo of America, che ha dichiarato: "Lo streaming è sicuramente una tecnologia interessante, Nintendo la sta tenendo d'occhio e la stiamo valutando".

Scibetta ha però poi proseguito: "Non abbiamo niente da aggiungere al riguardo al momento, per cui noi guardiamo ancora alle copie fisiche e ai download digitali attraverso il nostro eShop".

Chissà dunque se prima o poi anche Nintendo si convertirà allo streaming, magari con un servizio in abbonamento sulla falsariga da quanto annunciato dalle altri grandi aziende all'E3 e non solo. Per il momento il suo modello di business rimane quello tradizionale.

Voi che ne pensate? Credete sia ora anche per la Grande N di pensare a un servizio del genere, o il gaming in streaming al momento non è così fondamentale?