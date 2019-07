Nintendo sta pensando allo streaming o per il momento è ancora presto?

Le recenti due nuove versioni di Switch annunciate, la Nintendo Switch dalla batteria potenziata, sono state un'occasione per riflettere un po' sulle politiche della grande N.

Sono in molti infatti a pensare che il futuro del gaming, più che nelle console "fisiche", sia nello streaming e nel cloud, ma Nintendo non sembra ancora voler andare in questa direzione, anche perché con Switch si sente abbastanza forte.

"Switch rende già realtà le premesse dello streaming: è un dispositivo dove puoi giocare ovunque, quando vuoi e con chi vuoi", ha dichiarato Doug Bowser. E il fatto che siano arrivate una console solo portatile e una con la batteria migliorata, supporta queste dichiarazioni, ed il voler far giocare ovunque, quindi soprattutto in mobilità, i propri utenti.

Ne ha parlato anche l'analista Max Piscatella: "Nintendo è conservativa per natura con le nuove tecnologie. Loro aspettano che qualcosa diventi economico, facile e che sia già capita dai consumatori prima di iniziare ad utilizzarla". Se Nintendo dunque deciderà di scendere in campo per quanto riguarda lo streaming, sarà quando questa sarà una tecnologia affermata e collaudata, "e la useranno in modo più economico o family-friendly degli altri", ha aggiunto Piscatella.

Un'analisi in qualche modo confermata anche dalle parole dello stesso Bowser all'E3 riguardo lo streaming: "È ovviamente qualcosa che stiamo osservando da vicino e cercare di capire". Quindi sì, probabilmente la Grande N è interessata allo streaming, ma i tempi non sono ancora maturi.

Che ne pensate?