Nintendo più permissiva? Un gioco sull'eShop lascia tutti straniti

Tradizionalmente ostile alla presenza di contenuti per adulti sulle proprie piattaforme, Nintendo sembra aver modificato il proprio approccio al tema con il debutto di Nintendo Switch.

A testimoniarlo, è la sempre più frequente apparizione su Nintendo eShop di titoli videoludici che possono essere facilmente ricondotti all'universo delle produzioni di carattere Hentai, ovvero contraddistinte da una marcata componente erotica. Tra questi ultimi, fa ora la sua comparsa anche Hentai Uni, una peculiare produzione così descritta sullo store digitale del colosso di Kyoto: "Hentai Uni è un puzzle game che può essere giocato con una mano". In concreto, parliamo di un puzzle game proposto a 2,20 euro, che consente di risolvere semplici enigmi che progressivamente spogliano il personaggio presente all'interno di uno scenario statico di stampo anime.

La maggiore tolleranza dimostrata dal colosso di Kyoto nei confronti dell'approdo di contenuti per adulti su Nintendo eShop va ad ogni modo di pari passo con l'offerta di un avanzato programma di Parental Control per Nintendo Switch. I proprietari della console ibrida hanno infatti la possibilità di sfruttare un'App dedicata per limitare l'accesso dei minori di casa a specifiche feature o produzioni presenti sull'hardware. Si tratta comunque di una svolta di rilievo per la casa di Mario, che sceglie così una strada molto diversa da quello di uno dei suoi competitor, con Sony che propone invece un grado di censura elevato per i contenuti per adulti.