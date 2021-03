Nintendo: Phil Spencer di Xbox spende parole al miele per la casa di Kyoto

In un passaggio del documentario di Crackle sulla storia di Nintendo, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha speso parole al miele per la casa di Kyoto e sottolineato il ruolo determinante che l'azienda giapponese ha ricoperto (e continua a ricoprire) nella crescita dell'industria videoludica.

Intervenuto insieme all'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, al fondatore di Atari Nolan Bushnell e al fondatore di EA Trip Hawkings, Spencer ha colto l'occasione offertagli dagli autori del documentario per riferire che "il ruolo che Nintendo ha saputo svolgere nel rendere i videogiochi un'esperienza familiare, sicura, e invitante è stato fondamentale per plasmare l'industria che conosciamo oggi, hanno saputo portare all'interno del settore delle esperienze di gioco essenziali sulle loro piattaforme".

Nel corso del documentario Playing With Power: The Nintendo Story, la massima carica dirigenziale della divisione Xbox di Microsoft prosegue nel suo discorso sull'importanza di Nintendo per l'intero medium videoludico e si chiede "quante persone sono entrate nel mondo dei videogiochi grazie alla loro prima esperienza su una piattaforma Nintendo? Non credo che si possa separare l'industria dei videogiochi da Nintendo, sono due fattori intrinsecamente legati. Ho sempre detto ciò che penso di Nintendo, ossia che la salute di questa azienda sia un qualcosa che dovremmo apprezzare tutti. Vederli crescere e innovare è fantastico per l'intera industria ed è anche una fonte di ispirazione per noi di Xbox, ci sprona a dare il massimo".

Per quanto riguarda il futuro della compagnia giapponese, durante l'ultima riunione con gli azionisti il presidente Shuntaro Furukawa ha condiviso delle interessanti riflessioni su ciclo di vita di Switch, giochi e modello PRO.