Nintendo Pictures approda sul web: l'acquisizione è realtà, apre il sito ufficiale

Ad alcuni mesi di distanza dall'annuncio dell'acquisizione di Dynamo Pictures da parte di Nintendo, il colosso di Kyoto inaugura ufficialmente la nascita di Nintendo Pictures.

Per l'occasione, la nuova azienda approda sul web con un sito ufficiale dedicato, disponibile per il momento soltanto in lingua giapponese. Il portale non offre molti dettagli sulla compagnia, ma conferma che il suo obiettivo principale sarà quello di realizzare contenuti video con protagoniste le iconiche IP Nintendo. In quest'ottica, gli studi di Nintendo Pictures continueranno a produrre contenuti in CGI, anche tramite il supporto di una divisione dedicata esclusivamente al motion capture.

A guidare le attività di Nintendo Pictures, vi sarà un consiglio direttivo d'eccezione, composto da Hiroshi Hirokawa e Atsushi Shirokawa, ai quali si aggiungono - direttamente dal colosso di Kyoto - Yoshiaki Koizumi, Hitoshi Imamoto e Takashi Hatayama. Per il momento, la Grande N non ha condiviso nessun'altra informazioni in merito alle future attività dell'erede di Dynamo Pictures, che ha però già provveduto ad aprire una sezione dedicata all'assunzione di nuove leve.



In attesa di maggiori dettagli, non resta che prendere atto della puntuale conclusione del processo di acquisizione di Dynamo Pictures, il cui termine era stato fin dall'inizio identificato proprio con la giornata di lunedì 3 ottobre 2022.