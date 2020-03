Nintendo PlayStation, si è conclusa l'asta: il prototipo venduto a prezzo record!

Nel corso del mese di febbraio aveva preso il via la vendita all'asta di Nintendo PlayStation, unico prototipo funzionante della console che non ha mai visto la luce.

Il progetto che portata la doppia firma di Sony e Nintendo non è infatti mai approdato sul mercato, circostanza che ha consentito ai prototipi dell'oggetto di acquisire un incredibile valore a livello di storia del medium e di collezionismo. Ebbene, ora che l'asta è stata definitivamente dichiarata conclusa, scopriamo l'effettivo valore di mercato che l'incontro tra domanda e offerta ha determinato per il prodotto.

Il prototipo di Nintendo PlayStation è stata venduta al prezzo finale di 360.000 dollari, una cifra che segna un record per il settore. Si tratta infatti di uno dei risultati più elevati mai raggiunti da un oggetto di natura videoludica nel corso di un'asta. Al momento, non sembra essere nota l'identità dell'acquirente che si è aggiudicato il prezioso oggetto.



Il prototipo di Nintendo PlayStation è stato per lungo tempo in possesso di Terry Diebold, che ne aveva acquisito il possesso grazie all'acquisto di un lotto nel corso di asta aperta in seguito ad una bancarotta verificatasi nel 2009. Da allora, ha organizzato diversi tour per presentare l'oggetto al grande pubblico: questo sino al febbraio di quest'anno, quando Diebold ha deciso di mettere la console in vendita.