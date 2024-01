Nintendo PlayStation, il prototipo costa troppo? Un fan se lo crea da solo!

Gli appassionati di lunga data conosceranno sicuramente la storia di Nintendo PlayStation, console targata Sony e Nintendo concepita nei primi anni '90 ma infine mai divenuta realtà. Nel 2020 l'unico prototipo di Nintendo PlayStation è stato venduto all'asta a cifre folli, pertanto qualcuno se lo è creato da solo.

Il canale Youtube James Channel mostra infatti in un video la sua personalissima Nintendo PlayStation perfettamente funzionante sebbene dal design ben diverso rispetto al prototipo ufficiale. Sostanzialmente l'autore ha preso un Super Nintendo, ne ha modificato l'hardware aggiungendoci componenti della prima PlayStation (compreso un lettore ottico sporgente), e ne ha poi cambiato il nome. Il risultato finale è una Nintendo PlayStation piuttosto rudimentale ma che c'entra il suo scopo, ossia far funzionare i dischi della console Sony sulla piattaforma della Grande N.

Nel video James Channel mostra nel dettaglio tutti i passaggi effettuati per dare vita alla particolare creazione, implementando anche gli slot per le Memory Card ed i controller PS1: la piattaforma amatoriale funziona bene, con l'autore che mostra in azione Grand Theft Auto e persino Pepsiman dimostrando che la sua creazione è region free (Pepsiman è stato pubblicato solo in Giappone).

Non corrisponderà al vero prototipo di Nintendo PlayStation, ma se non altro James Channel ha così risparmiato la bellezza di 360.000 dollari, cifra con la quale si concluse l'asta nel 2020. Niente male, insomma.