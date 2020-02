Nintendo PlayStation: l'unico prototipo della console è all'asta, superati i 28.000 euro

Terry Diebold, il proprietario dell'unico prototipo funzionante di Nintendo PlayStation scoperto in tutto il mondo, ha finalmente messo all'asta la console su Heritage Auctions: le offerte hanno già raggiunto e superato la soglia dei 31.000 dollari, corrispondenti a oltre 28.000 euro al tasso di cambio attuale.

La leggendaria console progettata (e poi abbandonata) da Nintendo e Sony negli anni '90 nel corso di una partnership che, se fosse proseguita, avrebbe riscritto la storia dell'industria videoludica, viene così data in pasto ai collezionisti attraverso quest'asta che proseguirà fino al 5 marzo.

Nelle poche ore trascorse dalla sua apertura, l'asta di Nintendo PlayStation ha già visto decine di rilanci che hanno portato il prezzo della console dai 15.000 dollari all'attuale offerta di 31.000 dollari. In calce alla notizia vi lasciamo il link al sito di Heritage Auctions per seguire "in diretta" lo svolgersi della sfida a colpi di offerte e di rilanci che si sta combattendo tra i collezionisti della scena internazionale per aggiudicarsi questo rarissimo cimelio della storia dell'intrattenimento digitale.

