Nintendo PlayStation venduto all'asta per 360.000$: svelato l'acquirente!

Dopo essere stato per lungo tempo proprietà di Terry Diebold, l'unico prototipo funzionante di Nintendo PlayStation è stato venduto all'asta per una cifra record di 360.000 dollari.

Tra gli acquirenti che hanno tentato di aggiudicarsi il prezioso oggetto figurava anche il fondatore di Oculus, Palmer Luckey: non è stato tuttavia quest'ultimo a vincere l'asta. Il nuovo proprietario della console Nintendo PlayStation è invece Greg McLemore, fondatore dei portali Toys.com e Pets.com. Grande appassionato di storia videoludica, l'imprenditore detiene una vasta collezione dedicata al medium.

Intervistato dalla redazione di Forbes, l'uomo ha affermato di star cercando una via praticabile per non dover semplicemente conservare il prototipo di Nintendo PlayStation "dentro un armadio da qualche parte". "Sono interessato a condividere la mia passione per il gaming. - ha dichiarato McLemore - Uno dei miei focus è l'evoluzione del videogame [...] credo che Nintendo PlayStation si inserirà bene in un simile quadro".



Il suo obiettivo è quello di dare vita ad un vero e proprio museo, che possa accogliere, oltre all'oggetto, anche la sua intera collezione. Ad avviare questo percorso sarà una serie di mostre, organizzate in collaborazione con altri partner: tra le tappe già fissate figura lo University of Southern California Pacific Asia Museum, dove la console sarà esposta tra primavera ed estate 2021.