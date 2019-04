Nintendo: Pokemon Spada e Scudo esalteranno la modalità portatile di Switch

Pokemon Spada e Scudo sono stati ufficialmente presentati al pubblico nel corso del Pokemon Direct tenutosi nel corso del febbraio di quest'anno. Recentemente, il Presidente di Nintendo ha avuto modo di offrire alcuni commenti sulle nuove iterazioni del franchise.

Nel commentare la line-up di giochi in attesa sulla console ammiraglia della Casa di Kyoto, infatti, Shuntaro Furukawa ha messo in evidenza alcuni elementi legati allo sviluppo dei due titoli. In particolare, il Presidente della Grande N ha sottolineato come la pubblicazione di Pokemon Let's Go Eevee e Pokemon Let's Go Pikachu abbia avuto modo di evidenziare le potenzialità legate alla modalità TV della console ibrida. Al contrario, "Pokemon Spada e Pokemon Scudo sono stati sviluppati per enfatizzare il divertimento di giocare su Nintendo Switch modalità portatile".



Furukawa ha inoltre evidenziato come l'annuncio dei due giochi abbia trovato un grande riscontro da parte dei consumatori. Con Pokemon Spada e Pokemon Scudo, si sottolinea, Nintendo punta a coinvolgere nono solo i fan di lunga data della serie, ma anche tutti quegli utenti che hanno avuto il primo contatto videoludico con il brand proprio tramite i due giochi esorditi su Nintendo Switch lo scorso novembre, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente all'interno della nostra recensione di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.

Ad oggi, Pokemon Spada e Scudo mancano di una data di pubblicazione precisa, ma restano attesi su Nintendo Switch nel corso degli ultimi mesi del 2019. In attesa di maggiori informazioni su i due nuovi capitoli della saga Game Freak, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, a cura di Andrea Fontanesi.