Nintendo: Zelda Link's Awakening e Pokemon Spada e Scudo giocabili all'E3 2019

I vertici di Nintendo illustrano nel dettaglio il calendario di eventi dell'intero programma che coinvolgerà gli appassionati della casa di Super Mario durante l'E3 2019 di Los Angeles.

Oltre al già annunciato Nintendo Direct che avrà luogo martedì 11 giugno alle ore 18:00 italiane, il colosso videoludico giapponese prevede di lanciare una nuova tornata di sconti sull'eShop di Nintendo Switch, Wii U e 3DS attraverso una promozione che avrà inizio l'11 giugno e si protrarrà fino al 18 giugno.

Sempre nel corso dell'E3 losangelino sono poi previsti degli streaming dallo stand Nintendo con una puntata speciale Nintendo Treehouse, grazie ai quali potremo assistere a delle scene di gameplay inedite di kolossal Nintendo Switch come Pokemon Spada e Scudo, The Legend of Zelda: Link's Awakening e Luigi's Mansion 3, oltre a Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order e a tanti altri videogiochi che, presumibilmente, verranno annunciati durante il Direct dell'11 giugno. Chi avrà la fortuna di recarsi presso gli stand della fiera videoludica californiana potrà persino partecipare a dei tornei dedicati a Super Mario Maker 3 e Super Smash Bros. Ultimate. Non sembrerebbero essere previsti, infine, degli annunci riguardanti i chiacchierati nuovi modelli di Nintendo Switch.