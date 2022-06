Nintendo, ancora polemiche sui Joy-Con: in UK si chiede un'indagine sul drifting

Mentre continuano a susseguirsi indiscrezioni sulla possibile data di svolgimento del prossimo Nintendo Direct, la divisione britannica di Nintendo si trova a fronteggiare una nuova polemica legata ai controller di Nintendo Switch.

Una grande associazione britannica dei consumatori attiva nel Paese come "Which?" ha infatti condotto di recente un sondaggio legato alla problematica del Joy-Con drifting. Su di un campione statistico di circa 900 possessori di Nintendo Switch, l'organizzazione ha rilevato che ben il 40% di questi ultimi ha avuto a che fare con fenomeni di malfunzionamento dei propri controller per Nintendo Switch.



Di questo gruppo, solamente il 73% ha però contatto Nintendo in merito al problema, mentre il restante 27% ha deciso di non riferire la problematica al colosso di Kyoto. Tra coloro che hanno coinvolto l'assistenza Nintendo, tuttavia, il 19% circa non è riuscita ad ottenere né una riparazione né una sostituzione del Joy-Con difettoso.



Nel commentare questi dati, il direttore di Which?, Rocio Cocha ha usato parole molto dure, richiedendo a gran voce l'avvio urgente di un'indagine indipendente, i cui risultati siano poi resi pubblici da Nintendo. In aggiunta, ha proseguito Cocha, Nintendo dovrebbe decidersi ad offrire un programma gratuito di sostituzione e riparazione dei controller di Nintendo Switch.