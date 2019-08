Nintendo porterà Luigi's Mansion 3, Astral Chain e Zelda Link's Awakening alla Gamescom

Oltre a portare una serie di imminenti titoli giocabili per Nintendo Switch a Gamescom, in programma da martedì 20 agosto a Colonia, Nintendo offrirà ai fan di tutto il mondo anche una serie di approfondimenti su diversi titoli già annunciati, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain ​​e The Legend of Zelda Link's Awakening.

In una serie di video pubblicati dal 20 al 22 agosto, gli esperti di prodotto di Nintendo of Europe mostreranno nuovo gameplay dai seguenti titoli per Nintendo Switch:

Luigi's Mansion 3

The Legend of Zelda Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta Edizione definitiva

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

The Witcher III Wild Hunt Complete Edition

Nel frattempo, i visitatori dello stand Nintendo nella Hall 9 alla gamescom di Colonia, da martedì 20 a sabato 24 agosto, potranno testare una serie di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, The Legend di Zelda Link's Awakening, Pokémon Spada & Pokémon Scudo, Daemon x Machina, Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta Edizione Definitiva, e provare per la prima volta The Witcher III Wild Hunt Complete Edition. Tutti i titoli saranno giocabili sulla console Nintendo Switch top di gamma.

Sia che visitino gamescom di persona o che assistano da casa, i fan dell'azione competitiva di Super Smash Bros. Ultimate non potranno che essere in fermento, dato che i giocatori invitati alla Smash Ball Team Cup della scorsa stagione si sfideranno nel Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - gamescom 2019 Invitational giovedì 22 agosto. I vincitori voleranno in Giappone per la Super Smash Bros Ultimate World Challenge Cup, che si terrà durante l’evento Nintendo Live il 14 ottobre a Kyoto, e gareggeranno come squadra europea contro i team qualificati dal Giappone e dal Nord America, oltre a partecipare a un team composto dai migliori giocatori di varie nazioni, in uno speciale torneo di gala. I fan potranno nominare i giocatori che vorrebbero vedere competere alla gamescom.

Il Nintendo Live Super Smash Bros Ultimate gamescom 2019 Invitational, che si svolgerà dal vivo nel pomeriggio di giovedì 22 agosto, sarà trasmesso in streaming in inglese sul canale YouTube di Nintendo UK. Resta sintonizzato per ulteriori annunci. Inoltre, il palco di Nintendo a gamescom ospiterà le prime qualificazioni nazionali delle prossime stagioni del Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup e Splatoon 2 European Championship, che verranno trasmessi in streaming, in tedesco, rispettivamente venerdì e sabato.