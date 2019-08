Nintendo porterà i Pokémon, Zelda e Dragon Quest al PAX West

Per chi ancora avesse voglia di novità sui videogiochi dopo la Gamescom, la settimana prossima inizierà il PAX West 2019, e sembra proprio che possano esserci alcune novità in arrivo data la presenza massiccia di publisher e sviluppatori, tra cui Nintendo.

Il colosso giapponese avrà un proprio booth, naturalmente, nel quale saranno mostrati diversi titoli in uscita nei prossimi mesi. Si tratta di Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, The Witcher 3: Wild Hunt, Dragon Quest XI S, Pokémon Spada e Scudo, Daemon X Machina e Minecraft Dungeon.

Oltre ai vari titoli saranno presenti anche le nuove Nintendo Switch Lite in tutte e tre le colorazioni. Tre dei videogiochi citati inoltre avranno il proprio panel, per cui tenetevi pronti a ricevere nuove informazioni su Dragon Quest XI S, Pokémon Spada e Scudo e il remake di Link's Awakening.

I partecipanti all'evento avranno l'occasione di incontrare gli sviluppatori di Dragon Quest XI S ed accaparrarsi qualche memorabilia del gioco autografato, mentre per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo ci sarà il "Galar Visitors Center", accanto al booth di Nintendo dove i fan potranno apprendere informazioni sulla regione di Galar e ricevere vari gadget. Sarà inoltre possibile ricevere una collezione di spillette ispirate a Link's Awakening.

Tanti gadget sfiziosi insomma, e speriamo anche qualche novità più succosa sui titoli in questione.