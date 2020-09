Nintendo si prepara a celebrare il suo 131° anniversario

Tra pochi minuti sarà un giorno molto importante per Nintendo, dal momento che l'azienda di Kyoto celebrerà proprio il 23 settembre 2020 il suo 131° anniversario.

La Grande N, che fu fondata il 23 settembre dell'ormai lontano 1889 da Fusajiro Yamauchi, era in origine un'azienda produttrice di giochi di carte e solo di recente (ovvero negli anni '70) è entrata a far parte del mondo dei giochi elettronici. Al momento non sappiamo se sono previsti festeggiamenti particolari da parte dell'azienda, in ogni caso il prossimo anno sarà tutto all'insegna della celebrazione del 35° anniversario di Super Mario e The Legend of Zelda. A questo proposito, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è arrivato sul mercato il nuovo Super Mario 3D All-Stars, una collezione che comprende in un unico pacchetto Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Nei prossimi mesi arriveranno inoltre su Switch la riedizione di Super Mario 3D World con tanto di espansione inedita Bowser's Fury e il nuovo ed inaspettato Mario Kart Live: Home Circuit, che porta le corse della celebre serie Nintendo nelle case di tutti gli appassionati.

Avete già dato un'occhiata alla classifica dei 10 giochi Nintendo più venduti negli ultimi 25 anni?