Nintendo presenta le custodie per smartphone di Zelda, Animal Crossing e Splatoon

La divisione giapponese diha annunciato il lancio (solo in Asia, per il momento) di una serie di custodie per iPhone e smartphone Android dedicate a

La collezione include custodie standard in silicone, bumper e custodie a libro in pelle con dettagli premium, con prezzi a partire da 20 dollari per i modelli più semplici fino ai 40 dollari per le cover più elaborate.

Al momento, la linea di custodia è stata annunciata per il solo mercato giapponese e non sembrano esserci piani per un lancio in Occidente, tuttavia le cose potrebbero cambiare in futuro. In calce trovate le prime immagini delle cover Nintendo per iPhone e smartphone Android selezionati.