Nintendo presenta House of Indies Holiday Event, nuovi annunci per tutta la settimana

E' ufficialmente iniziato l'evento Nintendo House of Indies Holiday Event, fino al 23 dicembre ogni giorno alle 17:00 (ora italiana) la compagnia mostrerà una selezione di giochi indie per Switch in arrivo dai partner di terze parti.

Il primo episodio di House of Indies Holiday Event ha visto gli annunci di Mortal Shell Complete Edition in arrivo su Nintendo Switch, Floppy Knights e Pupperazzi, oltre a Roman Sands ReBuild.

A novembre, Nintendo ha tenuto in Indie World Showcase con la presentazione di oltre venti giochi indipendenti tra cui Sports Story, Have a Nice Death e Venba, proprio Sports Story (sequel di Golf Story) potrebbe essere in arrivo questa settimana e magari lo rivedremo durante House of Indies Holiday Event.

Nuovi annunci sono attesi alle 17:00 di ogni pomeriggio fino al 23 dicembre, una settimana dunque di nuovi annunci a tema indie per Nintendo Switch, per chiudere una annata ricchissima per la compagnia giapponese, che ha lanciato su Switch tantissime esclusive come Bayonetta 3, Nintendo Switch Sports, Kirby E La Terra Perduta, Xenoblade Chronicles 3, Pokemon Scarlatto e Violetto e Leggende Pokemon Arceus.

E il 2023 si prospetta comunque molto ricco per i possessori delle console della famiglia Switch, tra giochi indipendenti, blockbuster ed esclusive AAA e giochi AA.