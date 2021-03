Nintendo presenta i nuovi Joy-Con ufficiali per Switch dedicati a Fortnite

Nella giornata di oggi Nintendo ha svelato i piani per il lancio di un nuovo set ufficiale di Joy-Con ispirati al celebre battle royale Fortnite. I nuovi controller dedicati al titolo targato Epic Games arriveranno in estate.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social di Nintendo: i Joy-Con in edizione speciale per Nintendo Switch ispirati a Fortnite arriveranno il prossimo 4 giugno. Nella confezione i giocatori troveranno un controller giallo (che richiamano il tema della skin Bananita) e uno blu accompagnati da ben 500 V-Buck da spendere in-game e un codice download per scaricare il Fleet Force Bundle che include oggetti esclusivi di gioco. Già lo scorso settembre Nintendo aveva annunciato un bundle completo di Nintendo Switch dedicato a Fortinite contenente una console e Joy-Con a tema che, sebbene esclusivi, si differenziano da quelli presentati oggi.

Nel frattempo il famoso produttore di accessori 8BitDo ha presentato il Pro Controller 2, un nuovo pad per Nintendo Switch che richiama il design degli storici controller SNES, utilizzabile anche su PC e su sistemi mobile iOS e Android caratterizzato dalla presenza di due tasti posteriori supplementari completamente mappabili, nuova ergonomia e tante altre funzionalità evolute.