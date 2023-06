Per Nintendo le prestazioni di Switch sono ok, ma gli sviluppatori 'vogliono di più'

Le capacità tecniche di Nintendo Switch sono sempre state al centro di discussioni sin da quando la console ibrida ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2017. In tanti hanno sostenuto che la piattaforma non fosse abbastanza potente, ma Nintendo ha una visione diversa al riguardo.

Parlando con gli investitori, uno dei più importanti general manager della Grande N, Shinya Takahashi, ha infatti sostenuto che le performance di Switch non solo vanno bene, ma la console non presenta neanche carenze troppo rilevanti dal suo punto di vista. Al tempo stesso, però, Takahashi riconosce che gli sviluppatori vogliono sempre di più in termini di hardware, in modo così da poter concretizzare in maniera più efficace le proprie visioni creative.

"Come sviluppatore di videogiochi, se mi chiedi se Nintendo Switch offre performance sufficienti, ti dico che in tal senso non ha carenze. Tuttavia gli sviluppatori generalmente vogliono sempre di più, vogliono sempre incorporare nei loro giochi un sacco di elementi che superino i limiti hardware. Sin dai tempi del NES abbiamo sempre lavorato per capire come implementare questi elementi in un contesto con determinate limitazioni, ed il nostro lavoro è capire come sviluppare un gioco divertente con simili vincoli. Credo che alcuni dei contenuti più interessanti siano stati creati venendo incontro a tali limitazioni", dichiara Takahashi.

Sulla questione dice la sua anche Ko Shiota, director e senior executive officer all'interno di Nintendo: "E' da molto tempo che sviluppiamo giochi per Nintendo Switch ed abbiamo usato vari metodi per superare le barriere tecniche. Ancora adesso gli sviluppatori dell'hardware ascoltano gli sviluppatori ed implementano di continuo iniziative per ampliare la fluidità e la longevità della creazione di software per Nintendo Switch".

Cosa ne pensate delle parole di Nintendo? In ogni caso l'attuale console è destinata ad essere protagonista del mercato ancora per un po', considerato che non vedremo Nintendo Switch 2 fino al 2024 inoltrato nella migliore delle ipotesi. Ancora non è chiaro inoltre se Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile oppure no, considerato che Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, è stato piuttosto vago sulla questione finora.