Nintendo prevede di distribuire altre 20 milioni di Switch entro marzo 2019

Come riportato questa mattina, Nintendo ha distribuito 17.79 milioni di Switch dal lancio ma per l'anno fiscale in corso la compagnia ha in programma di migliorare ulteriormente questi numeri, distribuendo un numero maggiore di console.

Durante l'anno fiscale 2018 sono state distribuite 15 milioni di unità in tutto il mondo, per l'anno fiscale in corso invece (che terminerà il 31 marzo 2019 Nintendo ha in programma di distribuire altre 20 milioni di console, portando così il totale a 37.79 milioni di pezzi, cifra che verrebbe raggiunta in soli due anni di vita. Il numero in questione supererebbe inoltre le vendite complessive di GameCube (22 milioni) e Wii U (13 milioni), fermi a quota 35 milioni di pezzi dal 2001 ad oggi.

Nintendo sembra avere quindi buona fiducia sul successo di Switch a lungo termine, toccherà al nuovo Presidente Shuntaro Furukawa mantenere il ritmo di vendita del primo anno e aumentarlo ulteriormente sulla lunga distanza.