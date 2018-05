Nintendo: i profitti del settore mobile non sono ancora soddisfacenti

Stando alle parole del presidente Tatsumi Kimishima, il settore mobile di Nintendo non ha ancora raggiunto dei "livelli di profitto soddisfacenti". Nel frattempo, però, titolo come Super Mario Run e Fire Emblem Heroes continuano a registrare numeri piuttosto incoraggianti.

Anche se Kimishima non è sceso nei dettagli, possiamo farci un'idea sulle aspettative di Nintendo analizzando i dati emersi nell'ultimo resoconto finanziario. Parlando dei risultati dei giochi mobile, in particolare, il presidente aveva sottolineato i buoni numeri di Super Mario Run e Fire Emblem Heroes, senza però fare alcun riferimento ad Animal Crossing Pocket Camp, che in effetti con i suoi 20 milioni di dollari generati in due mesi non ha avuto un lancio eccezionale (a parità di tempo Fire Emblem Heroes aveva generato 86 milioni di dollari).

Ad ogni modo, Kimishima ha confermato che Nintendo continuerà a supportare Animal Crossing Champ, in modo da renderlo ancora più divertente per i consumatori, cercando nel frattempo di aumentare il numero di giocatori attivi. Per concludere il discorso, il presidente ha affermato che "Gli sforzi fatti finora hanno contribuito ad espandere il numero di persone che accedono alle proprietà intellettuali di Nintendo. I livelli di profitto del settore mobile, tuttavia, non sono ancora soddisfacenti, ma continueremo a lavorare fino a renderlo un settore ancora più importante per il nostro business."

A proposito di Nintendo, ricordiamo che Shuntaro Furukawa sarà il nuovo presidente della casa di Kyoto a partire da giugno (Tatsumi Kimishima lascerà definitivamente il suo incarico il prossimo 28 giugno).