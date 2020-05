Nintendo: profitti alle stelle, oltre 3 miliardi di dollari nell'ultimo anno

L'ultimo anno fiscale è stato particolarmente positivo per Nintendo, con la compagnia che ha toccato quota 3.3 miliardi di dollari di profitti nel periodo che va dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020, con una crescita del 9% su base annua.

Dai tempi di Wii la casa di Kyoto non registrava numeri così alti, merito del successo di Switch ormai arrivato a quota 55.77 milioni di console vendute, ma anche dei giochi, i quali stanno continuando a vendere bene in tutti i principali mercati. Nintendo chiude l'anno fiscale con ricavi pari a 1.308 miliardi di yen e profitti per 352,3 miliardi di yen, per l'anno fiscale in corso invece si aspettano numeri in calo a causa dell'emergenza Coronavirus.

Vengono ribaditi i numeri del software, con Animal Crossing New Horizons che ha superato le 13 milioni di copie vendute in sei settimane, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto oltre otto milioni di copie nell'ultimo anno, Super Smash Bros Ultimate 5.03 milioni e Zelda Breath of the Wild 4.64 milioni. Buon successo anche per Luigi's Mansion 3 che supera quota 6 milioni di copie e per Super Mario Maker 2 a 5.48 milioni, su Everyeye.it trovate la classifica dei giochi più venduti per Nintendo Switch.