Nintendo è pronta a cogliere le opportunità che verranno offerte dal cloud gaming

Con PlayStation Now disponibile da un bel pezzo, e Google Stadia e Project XCloud pronti a debuttare sul mercato, il gaming in streaming sembra avvicinarsi sempre più alla sua definitiva affermazione. Nel corso del recente meeting degli investitori, il presidente di Nintendo Shuntaru Furukawa ha avuto qualcosa da dire anche su questo argomento.

"Nonostante dubitiamo che i giochi possano diventare tutti quanti cloud nel giro di poco tempo, la tecnologia sta indubbiamente avanzando. Prevediamo un futuro in cui le tecnologie cloud e streaming continueranno ad essere sviluppate come metodo di fruizione dei giochi da parte degli utenti. Dobbiamo stare al passo con questi cambiamenti nell'industria. Detto ciò, se questi cambiamenti contribuiranno ad incrementare la popolazione di videogiocatori in tutto il mondo, allora metteranno a nostra disposizione ulteriori opportunità per raggiungere gli utenti con i nostri hardware integrati, i software e l'intrattenimento unico che Nintendo può offrire".



Miyamoto, come abbiamo già riportato, si è trovato d'accordo con Furukawa affermando che "il cloud gaming si diffonderà ulteriormente in futuro". Allo stesso tempo, in ogni caso, non crede che la nuova tecnologia rimpiazzerà totalmente le console tradizionali come Switch. "Sono sicuro che continueranno ad esserci giochi in grado di divertire perché girano in locale e non nel cloud".

Cosa ne pensate della parole dei due esecutivi della grande N? Nintendo, tra l'altro, si è anche detta pronta a contrastare Xbox Scarlett e PS5, ed ha avviato i lavori su un misterioso controller next-gen.