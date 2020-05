Nintendo: i prossimi giochi Switch non saranno presentati in un Direct estivo?

Dopo aver svelato quelli che potrebbero essere i piani di Sony per il reveal di PlayStation 5 e dei suoi giochi, Jason Grubb di VentureBeat torna alla riscossa con nuove informazioni sulle prossime mosse di Nintendo.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni da fonti ben informate, l'azienda di Kyoto aveva inizialmente pianificato un nuovo Nintendo Direct per il mese di luglio 2020 ma l'emergenza Coronavirus ha provocato una pesante riorganizzazione dei prossimi annunci, i quali potrebbero quindi non avvenire nel corso dell'estate. Sempre secondo le fonti di Grubb, Nintendo non avrebbe al momento dei piani ben precisi e sarebbe in attesa di avere più materiale da presentare per offrire ai propri fan una presentazione all'altezza delle loro aspettative. L'azienda avrebbe inoltre incitato le software house a fare i propri annunci in maniera indipendente, così da non lasciarli in attesa di un Direct che potrebbe non esserci per diversi mesi.

Insomma, mentre i principali attori del mercato videoludico si stanno organizzando per dare vita ad aventi digitali spalmati nel corso dei prossimi mesi, Nintendo non ha ancora le idee chiare sulle modalità attraverso le quali fare i prossimi annunci.