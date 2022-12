Nintendo tra i protagonisti dei TGA 2022: le novità tra premi e annunci di giochi Switch

Nel gran galà losangelino organizzato da Geoff Keighley con le premiazioni dei The Game Awards 2022, Nintendo è stata tra gli indiscussi protagonisti della cerimonia, con numerose World Premiere di videogiochi destinati ad approdare su Switch nel corso dei prossimi mesi.

Lo spettacolo approntato da Keighley ha fatto da sfondo, ad esempio, all'annuncio ufficiale di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, un'avventura spin-off di Bayonetta che farà da prequel agli eventi vissuti dalla Strega di Umbra per raccontare la storia di una giovane Cereza.

Sempre nella cornice dei TGA 2022 abbiamo assistito alla presentazione dell'Expansion Pass di Fire Emblem Engage: il primo dei quattro pacchetti di DLC sarà disponibile al lancio del gioco, previsto per il 20 gennaio. L'espansione aggiungerà diversi contenuti inediti, tra cui Edelgard, Dimitri

e Claude come Emblemi da evocare per combattere al fianco degli eroi principali.

L'attesa dei fan di Link per il ritorno dell'eroe hyruliano su Switch si concretizza poi con l'assegnazione a Zelda Tears of the Kingdom del Gioco più Atteso dei TGA 2022, sullo sfondo delle vittorie di Kirby e la Terra Perduta (Miglior gioco per famiglie), Splatoon 3 (Miglior gioco multiplayer) e Bayonetta 3 (miglior action).