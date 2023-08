Nintendo protegge le unicità di Zelda Tears of the Kingdom: registrati oltre 30 brevetti

Nel mentre arriva un nuovo regalo gratis per i giocatori di Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo ha registrato oltre trenta brevetti per proteggere le meccaniche più uniche del suo acclamato sandbox open world.

Nintendo ha di recente reso pubblici un totale di 32 brevetti, 31 dei quali relativi a Tears of the Kingdom: ad esempio, le abilità Ultrahand e Fuse di Link, alcune delle meccaniche base del gioco, le abilità degli NPC e persino le schermate di caricamento sono state depositate sotto brevetto da Nintendo. Alcuni degli altri elementi che Nintendo vuole tenere al sicuro includono l'attacco Riju e alcuni degli elementi tecnici del gioco che consentono a Link di interagire con il mondo che lo circonda (ad esempio: stare in piedi su oggetti in movimento, aggrapparsi a sporgenze , ecc.).

È interessante osservare cosa Nintendo vuole tenere in cassaforte per le potenziali iterazioni future della serie di Zelda o anche degli altri suoi giochi in generale. I brevetti non sembrano contenere informazioni circa possibili novità non ancora apparse nel gioco, e sono legate esclusivamente a quanto abbiamo già potuto vedere all'interno di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

L'ultima avventura di Link si è rivelata un grande successo commerciale per Nintendo: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha già venduto oltre il 60% delle copie di Breath of the Wild nel suo intero ciclo vitale.