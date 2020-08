Nintendo pubblica una nuova immagine di Super Mario e i fan si scatenano

Sul profilo Twitter ufficiale di Nintendo of Europe è apparsa una misteriosa immagine a tema estivo di Super Mario e, secondo alcuni appassionati, potrebbe trattarsi di un primo indizio del prossimo gioco dedicato all'idraulico baffuto.

All'apparenza si tratta solo di un simpatico post a tema estivo con il celebre personaggio, ricreato con lo stesso stile grafico di Super Mario Odyssey, intendo a prendere il sole su una sdraio e pronto a sorseggiare un fresco drink. Stando però ai commenti di numerosi fan, questo potrebbe non essere altro che un richiamo al possibile ritorno di Super Mario Sunshine, capitolo che potrebbe ritornare come parte della collection del trentacinquesimo anniversario della serie o con un sequel per Nintendo Switch.

Vi ricordiamo infatti che Nintendo ha registrato nuovi marchi legati a The Legend of Zelda e Super Mario, forse per celebrarne l'anniversario con versioni rimasterizzate dei precedenti capitoli. Secondo alcune voci di corridoio, a breve potrebbe fare il proprio debutto su Switch Super Mario 35th Anniversary, ovvero un pacchetto contenente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e il primo Super Mario Galaxy.

In attesa di scoprire la prossima esclusiva Switch, vi ricordiamo che l'unito titolo first party in arrivo nei prossimi mesi è Pikmin 3 Deluxe.