Nintendo pubblica per errore un update di Fortnite sull'eShop di Switch

Dopo i numerosissimi rumor e leak emersi nel corso degli ultimi mesi, un nuovo ed eloquente indizio proveniente direttamente dall'eShop di Switch sembrerebbe confermare definitivamente l'arrivo di Fortnite su Nintendo Switch.

Come potete osservare nell'immagine in calce alla notizia, sullo store digitale della Grande N è stato infatti pubblicato (probabilmente per errore) un update di Fortnite, nonostante questa edizione del gioco non sia stata ancora annunciata. A questo punto, pur mancando ancora l'ufficialità, sembra abbastanza evidente che il Battle Royale di Epic Games approderà sulla console ibrida dell'azienda di Kyoto. Pochi giorni fa, inoltre, l'ente coreano per la classificazione dei videogiochi ha inserito fra i propri registri la versione Switch di Fortnite.

Ricordiamo che secondo i rumor emersi nelle ultime settimane, Nintendo annuncerà Fortnite per Switch nel corso del Direct che terrà in occasione dell'E3 di Los Angeles, fissato alle 18:00 del 12 giugno (fuso orario italiano).