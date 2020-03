Nintendo e la pubblicazione di gameplay da parte dei giocatori: Miyamoto è favorevole

La pubblicazione di video gameplay, su YouTube o altre piattaforme, da parte dei singoli videogiocatori è ormai da diversi anni una pratica più che diffusa nell'industria.

Un sistema di fruizione dei contenuti che tuttavia ha faticato non poco per convincere Nintendo della sua effettiva bontà. Per diverso tempo, infatti, la Casa di Kyoto ha fortemente scoraggiato questa pratica. Un ammorbidimento in tal senso è giunto però nel corso del 2019, con la pubblicazione di linee guida precise e dettagliate in merito alla possibilità di produrre contenuti relativi ai videogiochi sviluppati da Nintendo.

Sull'argomento ha recentemente avuto modo di esprimersi in maniera decisamente favorevole Shigeru Miyamoto, l'iconico game designer legato a doppio filo alla Casa di Mario. "Penso sia un bene che ci siano diversi modi di godersi qualcosa. [...] - ha esordito in un'intervista - Oggi è un periodo in cui la clientela che acquista videogiochi pubblica video in maniera diffusa, e penso che questo possa incrementare l'interesse legato a quei giochi nelle persone che lo guardano".



Nel corso del medesimo intervento, Miyamoto ha acuto inoltre modo di pronunciarsi sul suo approccio allo sviluppo di videogiochi, fortemente fondato sul lavoro di squadra. Recentemente, il veterano dell'industria ha inoltre commentato l'imminente arrivo delle console di prossima generazione.