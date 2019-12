Nintendo pubblicizza Switch Lite e Labo con dei bizzarri video ASMR

Il Natale è ormai alle porte e Nintendo ha deciso di sponsorizzare alcuni dei suoi prodotti più famosi come Switch Lite e Labo in un modo molto particolare.

Nelle ultime ore sono infatti stati caricati sul canale YouTube ufficiale dell'azienda di Kyoto due filmati ASMR: il primo mostra una lunga sessione di gioco sulla console portatile a The Legend of Zelda: Link's Awakening e l'altro le fasi di montaggio della canna da pesca inclusa tra i kit di Labo.

Nel caso in cui non sapeste cosa sia un video ASMR (Autonomous sensory meridian response), si tratta di filmati durante i quali vengono riprodotti alcuni rumori con lo scopo di suscitare particolari sensazioni nei confronti di chi sta ascoltando e vengono spesso utilizzati per stimolare il sonno o rilassare. Se volete quindi assistere a dei video ASMR ufficiali Nintendo, ora potete farlo rilassandovi con i suoni emessi da Link o dall'accessorio di Labo.

Vi ricordiamo inoltre che Nintendo ha lanciato un'infinità di offerte per i titoli Switch disponibili su eShop ed è al momento possibile acquistare in sconto almeno 700 giochi. Sapevate che solo l'altro giorno è stato ufficialmente annunciato l'arrivo del cross-save tra Switch e PC per alcuni titoli?