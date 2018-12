Nintendo punta a lanciare un nuovo titolo di Zelda ogni anno?

Negli ultimi due anni, Nintendo ha pubblicato due titoli legati a Zelda, una delle sue serie più famose in assoluto. Parliamo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch nel 2017, e Hyrule Warriors Definitive Edition, arrivato invece a maggio di quest'anno.

Stando a quanto è possibile leggere in un recente articolo apparso su Eurogamer.net, pare che Nintendo farebbe molto piacere proseguire su questa strada, lanciando sul mercato un nuovo titolo di Zelda ogni anno. Non si parla, chiaramente, di soli episodi della serie principale, sarebbe impossibile mantenere una cadenza annuale per questi ultimi. Piuttosto, potrebbe pubblicare anche spin-off, remake dei capolavori del passato e capitoli 2D.

Appena qualche giorno fa, lo storico produttore Eiji Aonuma ha parlato del possibile ritorno di The Legend of Zelda: Skyward Sword. I vertici della compagnia si sono affrettati a smentire, dicendo che al momento non c'è nulla in programma, ma mai dire mai. La casa di Kyoto ha già pubblicato delle ri-edizioni di Zelda in passato, e non è escluso che ciò possa avvenire anche in futuro.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla faccenda ci ha pensato Imran Khan di Game Informer, che in un recente podcast ha lasciato intendere di saperla lunga al riguardo dichiarando che "il prossimo Zelda uscirà prima di quanto si possa pensare". Cosa ne pensate? Secondo voi Nintendo sta davvero pensando di pubblicare i titoli legati a Zelda a cadenza annuale?