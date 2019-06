Nintendo punta a migliorare l'accessibilità e l'inclusività di giochi e console future

Il risultato raggiunto da Microsoft con l'Xbox Adaptive Controller ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla necessità, per i principali attori dell'industria videoludica, di garantire l'accessibilità e l'inclusività dei propri prodotti d'intrattenimento agli appassionati di videogiochi con difficoltà motorie.

In un approfondito reportage curato dalla redazione di Game Informer, il COO di AbleGamers Steven Spohn ha dichiarato a tal proposito che il confronto con uno degli attori più importanti dell'industria videoludica, ossia Nintendo e la sua divisione statunitense di Nintendo of America, non è stato dei più fruttuosi a causa della mancanza di concreti riscontri ottenuti dai massimi dirigenti dell'azienda attualmente capitanata da Doug Bowser.

La risposta di Nintendo of America non è tardata ad arrivare e, attraverso le dichiarazioni riportate da un rappresentante della compagnia, ha specificato che "i prodotti Nintendo offrono una gamma di funzioni di accessibilità, come feedback tattile e audio, opzioni di accesso ai menu che utilizzano una scala di grigi, controlli di movimento, l'opzione per invertire i colori e un gameplay innovativo. Inoltre, gli sviluppatori di software e hardware di Nintendo sono sempre alla ricerca di modi per essere inclusivi di tutti quei giocatori che intendono divertirsi coi nostri videogiochi e sono impegnati nel valutare attivamente diverse tecnologie per ampliare le opzioni di accessibilità nei prodotti attuali e futuri".

Maggiori novità in tal senso potremmo riceverle durante il Nintendo Direct dell'E3 2019 che seguiremo in diretta streaming sulle pagine di Everyeye.it e sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 18:00 italiane di martedì 11 giugno.