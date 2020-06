Nintendo punta tutto su Switch e rallenta col mercato mobile: report di Bloomberg

In attesa di scoprire quali sono i progetti in cantiere presso i team interni di Nintendo per i prossimi mesi, dalle pagine di Bloomberg si diffonde un'interessante indiscrezione.

Secondo quanto riferito da analisti e fonti di Bloomberg, Nintendo avrebbe adottato un nuovo approccio nei confronti del mercato mobile, fronte sul quale sarebbe intenzionata a rallentare la propria attività. Già nel maggio di quest'anno, il Presidente Shuntaro Furukawa avrebbe anticipato la possibilità che la Casa di Kyoto vedesse ridursi questo specifico ramo della propria presenza sul mercato videoludico, ma ulteriori considerazioni sembrano ora suggerire una scelta più decisa in questa direzione.

Percepito da Nintendo come uno strumento volto ad incrementare il proprio pubblico di riferimento, il mercato mobile non avrebbe mai rappresentato per il colosso nipponico uno strumento dal quale ricavare rendite particolarmente remunerative. Al contrario, riferisce Bloomberg, Nintendo avrebbe addirittura chiesto espressamente ai propri partner nel settore di non introdurre meccaniche che forzassero i giocatori a spendere somme eccessive in un'App mobile. Secondo quanto riferito dal consulente per il settore videoludico Serkan Toto, inoltre, sembra che dalla pubblicazione di Mario Kart Tour, nessun altro gioco mobile sia stato messo in sviluppo da parte di Nintendo. "In un certo senso - afferma - il successo riscosso su console ha ridotto la necessità e la pressione sull'allocare risorse nel settore mobile".



In attesa di eventuali ulteriori dettagli a supporto di tali indiscrezioni, ricordiamo la recente diffusione di rumor legati ad un nuovo Nintendo Direct.