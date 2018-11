Nintendo da record: vendite per 250$ milioni nel Giorno del Ringraziamento e Black Friday

Numeri da record per Nintendo durante il periodo festivo americano: la compagnia ha annunciato di aver registrato vendite per 250 milioni di dollari negli Stati Uniti durante il periodo che va dal 22 al 26 novembre, ovvero dal Giorno del Ringraziamento al Cyber Monday, compreso il Black Friday e il Black Weekend.

I dati di vendita includono le console 2DS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, NES e SNES Classic, giochi fisici e accessori, tra cui gli Amiibo. Nintendo approfitta inoltre dell'occasione per rivelare altre informazioni interessanti: Pokemon Let's GO ha già venduto 1.5 milioni di copie in Nord America mentre Super Mario Party ha già superato quota un milione in poco più di un mese.

Ad oggi, Nintendo Switch ha piazzato 8.2 milioni di pezzi negli Stati Uniti mentre le console della famiglia 3DS toccano quota 22 milioni. Pokemon Ultrasole e Ultraluna hanno venduto 2.2 milioni di pezzi, successo simile anche per SNES Classic e NES Mini rispettivamente con 2.5 milioni e 2 milioni di unità vendute dal lancio nel solo mercato americano.

Sarà interessante vedere come si comporteranno i prodotti Nintendo durante la stagione natalizia, la casa di Kyoto ha altissime aspettative per Super Smash Bros Ultimate, titolo di punta del Natale insieme al già citato Pokemon Let's GO.