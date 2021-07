Nintendo: Reggie Fils-Aimé torna alla carica con il suo nuovo libro

Nonostante abbia lasciato da tempo Nintendo, Reggie Fils-Aimé è rimasto una figura iconica per i fan della colosso giapponese. L'ex presidente di Nintendo of America ora torna a far parlare di sé con un il suo libro autobiografico che potrebbe attirare l'attenzione dei suoi fan.

Intitolato "Disrupting the Game: from the Bronx to the top of Nintendo", il libro offre racconterà sia stralci di vita di Reggie, partendo dall'infanzia piena di sfide dovute dall'essere figlio di immigrati haitiani, sia tante curiosità e retroscena sul suo ruolo al vertice della divisione americana di Nintendo e come è riuscito ad arrivare così alto nel corso della sua carriera divenendo uno degli uomini più potenti dell'industria videoludica. A tal proposito, parte dell'opera si concentra anche sul dare consigli e suggerimenti per arrivare in alto nella propria professione, dove una forte dose di coraggio, fiducia nelle proprie idee e sperimentare nuove strade rivestono elementi indispensabili per una mente ambiziosa. Fils-Aimé sottolinea inoltre quanto sia fondamentale creare un gruppo coeso attraverso una visione credibile sui progetti futuri che possano portare lontano la propria compagnia.

Reggie Fils-Aimé ha lasciato Nintendo nel 2019 dopo tanti anni di servizio, ma si è rimboccato le maniche mettendosi in gioco attraverso nuove esperienze: per un anno ha fatto parte del consiglio di amministrazione di GameStop, carica poi lasciata a marzo 2021. Non si tratta del solo presidente Nintendo ad essersi collegato con i fan anche attraverso un libro: eccovi il nostro speciale su Ask Iwata, tutto incentrato sulla figura del compianto Satoru Iwata.