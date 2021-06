Nintendo regina della creatività: da Labo a Mario Maker, fino a Laboratorio di Videogiochi

L'inarrestabile carica creativa di casa Nintendo è uno degli elementi distintivi del colosso di Kyoto, sempre in cerca di nuove esperienze da proporre alla platea dei videogiocatori.

Dopo aver raccontato le caratteristiche principali del progetto Game Builder Garage in una ricca recensione di Laboratorio di Videogiochi, la Redazione di Everyeye vi accompagna in un viaggio alla scoperta delle produzioni Nintendo Switch che hanno per protagoniste proprio la creatività. Un percorso che non può ovviamente non citare la peculiare commistione tra giocattolo e videogioco proposta da Nintendo Labo, in tutte le sue molteplici declinazioni, ma nemmeno dimenticare l'ampio arsenale di strumenti proposto da Super Mario Maker 2.

A breve distanza dalla pubblicazione di Laboratorio di Videogiochi, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, vi proponiamo dunque un ricco video diario dell'innovazione creativa a marchio Grande N. Ideato per introdurre gli appassionati al mondo della programmazione e della creazione di videogame, il titolo è infatti solo l'ultimo gradino di una scala sempre più alta con la quale Nintendo propone al pubblico esperienze peculiari e stimolanti.



Come da tradizione, potete trovare il filmato dedicato direttamente in apertura di news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta dunque che augurarvi una piacevole visione!