Nintendo registra un brevetto legato a Nintendo 64: N64 Mini in arrivo?

Nelle scorse ore Nintendo ha registrato un brevetto e rinnovato il trademark di Nintendo 64, la storica console a 64-bit della casa di Kyoto, uscita nel 1996 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Nord America. Che sia arrivato il momento di N64 Mini?

Dopo aver lanciato le riedizioni mini di NES e SNES, Nintendo potrebbe puntare su N64 Mini per la prossima stagione natalizia. Il brevetto registrato dalla compagnia copre varie categorie tra cui videogiochi, controller, console TV e joystick. Nello specifico, l'azienda ha rinnovato anche i diritti di sfruttamento dei marchi N64 e Nintendo 64, tuttavia questo non ci da la matematica certezza dell'esistenza di N64 Mini.

Secondo alcuni rumor emersi nei mesi scorsi, la casa di Mario avrebbe riscontrato difficoltà nella produzione di Nintendo 64 Mini e per questo avrebbe pensato a un piano b, ovvero il lancio di Game Boy Classic Mini per la prossima stagione natalizia, in questo caso i brevetti sarebbero stati rinnovati già alla fine del 2017.

Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito, per il momento vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni. Quali giochi Nintendo 64 vorreste vedere un N64 Mini? A voi la parola!