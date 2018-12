Nintendo registra i marchi di The Last Story, Fossil Fighters e Wii: novità all'orizzonte?

Sembra che Nintendo stia recentemente dedicando particolare attenzione alla registrazione di propri marchi. Poco tempo fa vi avevamo infatti segnalato come la Casa di Kyoto avesse registrato nuovi brevetti legati a Mario&Luigi e Kirby, presumibilmente legati a progetti mobile.

Oggi giunge invece una nuova notizia: Nintendo avrebbe registrato nuovi trademark legati a tre nomi piuttosto interessanti. In tutti e tre i casi, viene riportato come non si tratti di semplici rinnovi, ma di pratiche completamente nuove. I marchi coinvolti sono "Wii", "The Last Story" e "Fossil Fighters". Come spesso accade in questi casi, non è semplice risalire con chiarezza e precisione a quali siano le intenzioni che si celano dietro a tali registrazioni, le cui descrizioni risultano piuttosto generiche. Si parla infatti di "videogame machine", "videogame program" e "smartphone program".

Di particolare interesse, è sicuramente il riferimento a The Last Story, JRPG diretto da Hironobu Sakaguchi, lo storico creatore del brand Final Fantasy. Il gioco è stato pubblicato su Wii, nel 2012, e non ha mai avuto alcun seguito, nonostante un'accoglienza positiva. Nintendo, in questo caso, rivestiva il ruolo di publisher, mentre lo sviluppo di The Last Story era stato realizzato da Mistwalker e AQ Interactive.



Forse meno conosciuto è invece Fossil Fighters, una saga costituita da giochi di ruolo pubblicati su Nintendo DS e Nintendo 3DS, che traeva ispirazione per parte delle proprie meccaniche dalla serie Pokemon. Tra gli esponenti troviamo Fossil Fighters Frontier, pubblicato su 3DS nel 2015.



La produzione di nuove registrazioni relative a questi marchi da parte di Nintendo è sicuramente un'iniziativa interessante. Tuttavia, per scoprire se dietro questa azione si nascono imminenti novità videoludiche, non possiamo far altro che attendere ulteriori informazioni. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere nuovi progetti legati a queste IP?