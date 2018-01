Nintendo registra il marchio 1080° Ten Eighty: nuovo episodio in arrivo su Switch?

ha registrato recentemente il marchio, con tanto di logo che compare ben in vista nel database dell'ufficio brevetti. Annuncio in vista per il ritorno della serie su Switch?

1080° Ten Eighty potrebbe essere uno degli annunci del tanto rumoreggiato Nintendo Direct, apparentemente in programma per l'11 gennaio, sebbene questa data non sia stata ancora confermata. Potrebbe però anche trattarsi di un falso organizzato ad arte, al momento non ci sono certezze riguardo la veridicità del rumor.

1080 Snowboarding è stato pubblicato nel dicembre 1998 su Nintendo 64 ed è stato seguito nel 2003 da 1080 Avalanche per GameCube, titolo capace di riscuotere un successo commerciale decisamente ridotto rispetto al predecessore. Da allora il franchise è rimasto in letargo ma i tempi sembrano maturi per un nuovo episodio o magari per una remaster, anche se non possiamo escludere la semplice manovra cautelativa, un rinnovo del marchio per evitare che altri possano utilizzare il trademark in questione.