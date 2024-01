Nintendo registra il marchio del controller GameCube: giochi in arrivo in Switch Online?

Negli ultimi giorni il reparto brevetti di Nintendo s'è attivato nel Regno Unito per depositare una serie di brevetti che hanno attirato l'attenzione della comunità dei videogiocatori: hanno a che fare con il controller dell'iconico e squadratissimo GameCube.

Il sito dell'ufficio britannico non mente, tra il 23 e il 25 gennaio 2024 Nintendo ha registrato tre differenti brevetti legati alle inconfondibili sembianze del controller del GameCube: come potete appurare voi stessi dirigendovi in calce a questa notizie, due riproducono il pad nella sua interezza mentre il terzo evidenzia il suo caratteristico layout dei tasti, che vede un pulsante più grande (A) accerchiato da tre più piccoli e di forma differente (B, X e Y).

L'apparizione di un brevetto legato ad un prodotto di oltre vent'anni fa ha prevedibilmente generato un bel po' di domande e speculazioni in seno alla comunità. Se da un lato l'operazione potrebbe essere stata alimentata dalla volontà di Nintendo di proteggere le sue proprietà intellettuali, dall'altro potrebbe anche rappresentare con un primo segnale dell'arrivo dei giochi GameCube in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Il tier più costoso del servizio di Kyoto ospita già i titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive (i quali vanno ad aggiungersi ai classici NES e SNES già presenti nel piano di base) e si vocifera da tempo dell'arrivo dei giochi delle generazioni successive, la prima delle quali in ordine temporale è appunto quella del GameCube. Se a questo aggiungiamo il fatto che l'arrivo dei vecchi giochi in Switch Online è sempre stato accompagnato dalle riedizioni dei relativi controller (acquistabili esclusivamente dagli abbonati), è facile comprendere perché l'apparizione di questi brevetti non può passare inosservata.