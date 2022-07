Nintendo registra il marchio 'NSW': qualcosa bolle in pentola per Switch 2?

Dopo il rinnovo del marchio di Donkey Kong, registrato solo un paio di giorni fa da Nintendo, il colosso di Kyoto avrebbe depositato una seconda richiesta di copyright, questa volta relativa a Nintendo Switch e piuttosto "sospetta". Che si tratti di un'anticipazione della nuova console della Grande N?

Il brevetto è stato depositato allo European Unione Intellectual Property Office, o EUIPO ed è stato portato a galla da alcuni utenti del forum ResetEra. Il nome del marchio registrato in Europa è molto semplice, poiché è composto dalle tre lettere "NSW", che solitamente vengono usate come abbreviazioni per riferirsi proprio a Nintendo Switch.

Il deposito del trademark, valido ovviamente solo all'interno dell'Eurozona, potrebbe avere diversi significati: ovviamente, la mente corre subito ad una nuova console della famiglia Switch, la famigerata Switch 2 o Switch 4K, che sembra essere stata involontariamente confermata dalle recenti spese hardware di Nintendo.

In realtà, però, le probabilità che il brevetto si riferisca ad una nuova console sono piuttosto basse. Semmai, il nome "NSW" fa riferimento all'attuale generazione di Nintendo Switch, e potrebbe riferirsi al servizio di riparazioni per Switch attivato da Nintendo in Giappone, che potrebbe dunque fare il suo debutto anche in Europa nel giro di qualche mese.

Altra possibilità, quest'ultima ben più probabile delle altre due, è che il deposito del marchio NSW sia solo precauzionale e volto a proteggere l'IP di Nintendo Switch, impedendo a produttori di console-copia, di dispositivi per la pirateria e di accessori non certificati dalla stessa Nintendo di affiancarsi al branding Switch utilizzando l'iconica abbreviazione della console. Sfortunatamente, neanche la categoria in cui è stato depositato il brevetto, quella di "electronic games programs" e "video game", ci dà informazioni aggiuntive sui motivi della registrazione del marchio.