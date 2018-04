Nintendo registra il marchio Ultra Shiny, sarà legato a Pokemon Switch?

Come riportato da Serebii.net, Nintendo, Game Freak e The Pokemon Company hanno registrato il marchio Ultra Shiny in Giappone, non è chiaro a quale scopo ma molti ipotizzano che il nuovo trademark possa essere legato a Pokemon per Nintendo Switch.

Come emerso recentemente tramite le informazioni di alcuni insider, Pokemon Switch dovrebbe dare ufficialmente il via all'ottava generazione di Pokemon, che tra questi possano esserci anche nuovi Pokemon Ultra Shiny? Al momento si tratta solamente di congetture prive di conferma.

Secondo alcuni rumor trapelati ieri, Pokemon per Nintendo Switch sarebbe in fase avanzata di sviluppo, anche la localizzazione sarebbe quasi completa e ci sono buono possibilità che il gioco possa arrivare sugli scaffali dei negozi tra novembre e dicembre 2018, giusto in tempo per la stagione natalizia.

Pokemon per Switch potrebbe essere uno dei principali protagonisti dell'E3 di Nintendo, non si esclude comunque un direct pre-fiera per svelare i primi dettagli sul progetto.