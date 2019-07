Nintendo registra il misterioso marchio 'Nintendo Switch Do': di cosa si tratta?

Spesso quando le aziende registrano dei trademark o dei brevetti, è sintomo che qualcosa stia bollendo in pentola. Probabilmente è così anche per Nintendo, che ha appena registrato in Israele il marchio Nintendo Switch Do, anche se al momento non è ben chiaro di cosa si tratti.

Quel che è certo è che il documento è stato presentato l'8 Luglio ed approvato ieri, il 16 Luglio 2019. I beni e i servizi a cui si riferisce sono però piuttosto generalistici e non specifici, come ad esempio i giocattoli, i display a cristalli liquidi, videogame portatili, programmi elettronici e quant'altro. Insomma, si immagina che ovviamente avrà a che fare con il mondo dei videogiochi, ma di cosa si occuperà in particolare?

Al momento l'ipotesi più accreditata riguarda il fatto che Nintendo ha aperto da poco un suo nuovo negozio retail a Tel Aviv, per cui il marchio in questione potrebbe essere legato a questo. Potrebbe però trattarsi di qualcosa di completamente diverso: c'è chi è pronto a scommettere su un nuovo servizio online ad esempio, o a qualche nuova caratteristica di Nintendo Switch Lite.

E ovviamente non si esclude che il brevetto riguardi in qualche modo la tanto vociferata Nintendo Switch Pro, una riedizione potenziata dell'attuale console ibrida della Grande N, che la casa di Kyoto non ha però mai confermato.

Insomma, per il momento restiamo nel campo delle ipotesi. Diteci la vostra: secondo voi che cos'è questo Nintendo Switch Do?