Nintendo registra nuovi marchi per Zelda e Mario: novità in arrivo per l'anniversario?

Mentre continua ad esserci silenzio da parte di Nintendo su quali saranno i giochi in arrivo esclusivamente su Switch entro la fine dell'anno, una serie di marchi registrati lascia intendere che qualcosa si stia muovendo.

Nelle ultime ore è emersa grazie ad un tweet dell'utente NaZyrus07 una serie di marchi registrati legati a The Legend of Zelda e a Super Mario. Questi marchi riguardano non solo la creazione di videogiochi ma anche di abbigliamento, gadget e tantissimi altri prodotti legati ad entrambe le proprietà intellettuali. È molto probabile che l'azienda di Kyoto si stia preparando per celebrare nel migliore dei modi il trentacinquesimo anniversario di Mario e Zelda. Non è quindi da escludere che tra i modi per festeggiare ci sia anche il tanto atteso Super Mario 35th Anniversary, ovvero la chiacchierata collezione contenente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e il primo Super Mario Galaxy.

In attesa che Nintendo faccia la prossima mossa e sveli il prossimo evento nel quale verranno annunciati i nuovi titoli Switch, vi ricordiamo che l'ultimo gioco annunciato per la console ibrida è stato Pikmin 3 Deluxe, versione rimasterizzata del gioco uscito su WiiU e in arrivo il prossimo 30 ottobre 2020.