Nintendo brevetta una custodia per smartphone a forma di Game Boy con pulsanti funzionanti

Nintendo ha registrato un curioso brevetto, una custodia per smartphone a forma di Game Boy, con tanto di pulsanti (A, B, Start, Select e D-Pad) realmente funzionanti a contatto con uno schermo touch.

Nel brevetto viene riportato come "la custodia permetta di vedere una porzione di schermo oppure aprire l'intero case a libro per vedere tutto il display", una soluzione pratica ed estetica adottata anche da altri produttori di cover di terze parti. Al momento non ci sono altri dettagli in merito e l'esistenza del brevetto non comporta certamente la presenza di un simile progetto in lavorazione presso gli uffici Nintendo.

La casa di Kyoto sembra comunque molto interessata ai contenuti "Legacy" e dopo il lancio di NES e SNES Mini si vocifera del prossimo arrivo di Nintendo 64 Mini, senza dimenticare i controller in stile NES per Switch, disponibili in esclusiva per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.