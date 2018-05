Nintendo ha registrato il misterioso marchio The Legend of Zelda Triforce

Nintendo ha recentemente registrato il nuovo marchio The Legend of Zelda Triforce destinato a progetti legati ai videogiochi per console e smartphone. Il marchio è stato depositato in Giappone, ma è stata utilizzata la parola inglese Triforce.

Queste, al momento, sono le uniche informazioni in nostro possesso. I documenti non svelano null'altro, per cui gli elementi su cui speculare sono decisamente risicati. Verrebbe naturale pensare ad un sequel di The Legend of Zelda: The Breath of The Wild, se non fosse per il fatto che Nintendo prevede di utilizzare il marchio anche su smartphone. Che Zelda stia finalmente per approdare su dispositivi mobili come già fatto dall'idraulico italiano con Super Mario Run?

L'unica cosa certa è che questo progetto avrà strettamente a che fare con la Triforza. Se siete fan della serie, saprete sicuramente che si tratta di una reliquia sacra composta da tre componenti, a loro volta create da altrettante dee: Potere (rosso), della dea Din; Saggezza (blu), della dea Nayru; Coraggio (verde), della dea Farore. La reliquia è apparsa in numerosi capitoli della saga, nei quali ha spesso rivestito un ruolo fondamentale.

Voi cosa ne pensate? Di cosa potrebbe trattarsi? A proposito di The Legend of Zelda, qualcuno ha realizzato un de-make di Breath of the Wild provando ad immaginare come sarebbe se fosse uscito negli anni '90 su Game Boy Color!