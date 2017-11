Nintendo ha registrato un nuovo trademark legato a Super Smash Bros.

Come riportato su ResetEra, il forum nato dalle ceneri di NeoGaf,ha recentemente registrato un nuovo trademark legato a, il celebre franchise picchiaduro che vede le numerose star della grande N affrontarsi fra di loro.

Una notizia che farebbe sperare a tutti i possessori di Switch l'arrivo di un eventuale sequel, o di un'edizione remastered del capitolo disponibile per Nintendo Wii U. Tuttavia, il trademark potrebbe essere stato registrato per motivi completamente diversi, che potrebbero non riguardare l'ipotetico sviluppo di un nuovo software.

Da diverso tempo ormai si vocifera dell'arrivo di un nuovo capitolo di Super Smash Bros. su Switch, ma al momento Nintendo non ha diffuso alcun dettaglio al riguardo.