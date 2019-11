Nintendo e i remake di vecchi giochi: parla Shuntaro Furakawa

Dopo aver rivelato l'intenzione di portare alcuni franchise di successo del 3DS su Switch, il Presidente di Nintendo Shuntaro Furakawa ha parlato anche dell'approccio della compagnia verso i remake di vecchi classici.

Recentemente Nintendo ha lanciato The Legend of Zelda Link's Awakening (remake del titolo omonimo uscito nel 1993 su Game Boy), Pokemon Let's GO (basato su Pokemon Giallo) e negli anni scorsi abbiamo visto titoli come Metroid Samus Returns (remake di Metroid II Return of Samus per Game Boy), questa strada verrà seguita anche nel prossimo futuro?

"In Nintendo non abbiamo una direttiva precisa a riguardo", precisa Furakawa, che poi continua: "siamo in questi business da 40 anni e abbiamo lanciato migliaia di giochi, molti dei quali rimasti nell'immaginario collettivo e per noi questo è senza dubbio un qualcosa di enorme valore. Certamente non ignoreremo questa via, ma tutto dipende dalle richieste della community e dalla visione dei direttori e produttori, di base siamo sempre pronti ad esaminare ogni richiesta."

Recentemente, sembra che Nintendo abbia cancellato un remake di Fire Emblem per 3DS a causa del declino nelle vendite software per la piattaforma, chissà che questo progetto non possa trovare spazio in futuro su Switch.